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В Шанхае раскрыто дело о подделке униформ команд английской премьер-лиги на $1,45 млн

Как сообщила газета Shanghai Daily, при задержании у мошенников было изъято свыше 30 тыс. различных трикотажных изделий с символикой футбольных команд

ШАНХАЙ, 26 июля. /ТАСС/. Полиция Шанхая задержала шесть человек за подделку и продажу униформы футбольных команд английской премьер-лиги. Общая стоимость контрафактной партии оценивается примерно в 10 млн юаней (около $1,45 млн), сообщает в пятницу местная газета Shanghai Daily.

При задержании у мошенников было изъято свыше 30 тыс. различных трикотажных изделий с символикой команд английской премьер-лиги. В заявлении полиции указывается, что эта продукция пользовалась огромным спросом и многие болельщики приобрели ее через интернет перед состоявшимся накануне в Шанхае матчем между клубами "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур". Стоившие несколько сотен юаней футболки после получения на руки оказались подделками очень плохого качества.

В ходе расследования полиция установила, что человек по фамилии Хуан и его сообщники приобрели дешевые трикотажные изделия в провинции Гуанчжоу всего по 25 юаней (порядка $3,6) за штуку, а затем продали их по высокой цене под видом оригинальной сертифицированной продукции.

Все задержанные находятся под стражей, расследование данного дела продолжается.

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