Глава МЧС сообщил, что пик паводка достигнет Благовещенска 27 июля

"Мы совершили облет. Волна достигнет Благовещенска завтра", - сказал Зиничев.

Начальник главка МЧС по Амурской области Матвей Гибадулин в свою очередь отметил, что прохождение дождевого паводка на реке Зее может развиваться по сценарию 2013 года.

В конце лета 2013 года на Дальний Восток обрушился мощный паводок, который привел к самому масштабному наводнению. Оно охватило пять субъектов Дальневосточного федерального округа, больше других пострадали Амурская область, первой принявшая удар стихии, Еврейская автономная область и Хабаровский край.

Работа водохранилищ

И.о. руководителя Амурского бассейнового водного управления Светлана Пантелеева в свою очередь сообщила, что Бурейское и Зейское водохранилища работают в штатном режиме несмотря на паводок.

"Зейское водохранилище работает в штатном режиме, сброс идет только через гидроагрегаты. Бурейское водохранилище тоже [работает] по правилам - [выполняет] не более 7 тыс. сбросов. Это позволит сделать так, чтобы не было наложения паводковой волны в районе Хабаровска", - сказала она.

По данным МЧС, по состоянию на 26 июля в двух регионах ДФО остаются подтопленными 158 жилых домов и 712 приусадебных участков. Затоплены четыре социально значимых объекта и 17 участков автодорог. Паводок затронул 12 населенных пунктов, из них 10 отрезаны от внешнего мира. В течение суток оказались подтопленными шесть населенных пунктов, в то же время семь населенных пунктов за это время освободились от воды.

Спасатели эвакуировали с подтопленных территорий 740 человек. В шести пунктах временного размещения находятся 249 человек, в том числе 128 детей. На территории пяти субъектов Дальнего Востока с 20 июля проходят сильные осадки с ветром со скоростью до 23 м/с.

В новость внесены изменения (08:43 мск) - добавлен комментарий начальника главка МЧС по Амурской области.