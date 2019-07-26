На Кубани арестовали телефонного террориста

СОЧИ, 26 июля. /ТАСС/. Полицейские Краснодара задержали мужчину, позвонившего в ситуационный центр города и сообщившего ложную информацию про массовую гибель людей, в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом говорится на сайте прокуратуры Краснодарского края.

"Установлено, что гражданин А., находясь в неустановленном следствием месте Краснодара, используя мобильные телефоны, осуществлял звонки на телефон 112 ситуационного центра по Краснодару. При этом он сообщил заведомо ложную информацию, направленную на массовую гибель людей, а также наступление иных общественно опасных последствий на территории ГУ МВД России по краю, являющейся объектом социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отделом полиции управления МВД России по Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). "В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры округа.