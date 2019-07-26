Следствие планирует провести обыски во всех отделениях УФССП Пермского края

ПЕРМЬ, 26 июля. /ТАСС/. Обыски и выемки документов могут пройти во всех территориальных отделениях управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю после задержания главы регионального ведомства Игоря Кожевникова, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщил журналистам сотрудник следственного управления СК РФ по Пермскому краю Алексей Чушников.

Чушников добавил, что в ходе следствия будут устанавливаться новые фигуранты, не исключив, что в основной массе ими могут стать подчиненные Кожевникова. "Планируется ряд следственных действий - обысков, выемок. Пока ведется следствие", - добавил он.

Ранее в пятницу Дзержинский районный суд города Перми избрал Кожевникову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 сентября. Ему предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере").

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника отдела - старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю Александры Мардановой. Она подозревается в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, Марданова и Кожевников в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили взятки в сумме 550 тыс. рублей и 600 тыс. рублей. Марданова также арестована, уголовные дела соединены в одно производство.