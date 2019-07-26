Астраханского и.о. министра строительства оставили под арестом по делу об аварийном жилье

АСТРАХАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Астраханский областной суд, рассмотрев жалобу адвоката, оставил под арестом и.о. министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского по уголовному делу о превышении должностных полномочий, связанных с реализацией программ по расселению аварийного жилья и капитального ремонта. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Татьяна Иванушкина.

Ранее Кировский районный суд Астрахани арестовал Гужвинского на два месяца, до 16 сентября. Чиновника подозревают в незаконном расходовании средств на сумму 9 млн рублей, подлежащих уплате в фонд капремонта в качестве вознаграждения по агентскому договору с ОАО "Социальные гарантии".

"Гужвинскому мера пресечения оставлена прежней - арест на два месяца", - сказала Иванушкина, отметив, что ему предъявлено обвинение.

Как сообщили ТАСС в областном суде, также оставлена прежней мера пресечения в виде ареста на два месяца экс-главе Икрянинского района Сергею Стемасову (в последнее время занимал пост заместителя регионального министра экономического развития) и бывшему министру ЖКХ Астраханской области Сергею Кучумову (занимал должность министра ЖКХ региона с марта 2015 года по 2017 год). Последнего обвиняют в превышении должностных полномочий и подозревают в незаконном использовании бюджетных средств на сумму 27 млн рублей, подлежащих уплате в фонд капремонта в качестве вознаграждения по агентскому договору, заключенному с ОАО "Социальные гарантии".

17 июля Следственный комитет России возбудил в регионе 17 уголовных дел о превышении должностных полномочий и мошенничестве после проверки Генпрокуратуры РФ работы по программам расселения аварийного жилья и капремонта. После дополнительных проверок прокуратура сообщила о возбуждении 43 уголовных дел на чиновников и бизнесменов, 23 лицам избраны различные меры пресечения, в том числе пятерых суд заключил под сражу на два месяца. Кроме Гужвинского, Кучумова и Стемасова, был арестован и экс-глава Наримановского района Нурлан Кандыков.