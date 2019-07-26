Суд смягчил меру пресечения замгубернатора по ЖКХ Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля. /ТАСС/. Ростовский областной суд освободил из-под стражи и отправил под домашний арест заместителя губернатора региона по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша, который подозревается в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона "Ростов-Арена", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест Сидаша до 20 августа. "Постановление Ленинского районного суда отменить. Избрать в отношении Сидаша меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал судья.

Сидаш был задержан 21 мая в Ростове-на-Дону в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова. Дело в отношении Безуглова было возбуждено в конце марта по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), он также арестован. Вместе с ними по делу проходит директор одной из компаний, которая занималась строительством подходов к стадиону. Подсудимые подозреваются в замене крупнозернистого песка на мелкий при строительстве стадиона, разница в стоимости превысила 220 млн рублей, которую они присвоили.

Сидаш с 2010 по 2015 год занимал должность министра ЖКХ Ростовской области, после чего в течение года работал советником губернатора. С 2016 года Сидаш является заместителем главы региона. В настоящее время он не уволен, свою вину подозреваемый не признает.