Жительнице Саранска на полгода ограничили свободу за сожжение российского флага

ТАСС, 26 июля. Суд в Мордовии признал виновной в надругательстве над госсимволами жительницу Саранска, которая в январе сожгла в костре флаг России и выложила в Instagram видеозапись процесса. Девушке назначено наказание в виде полугода ограничения свободы, сообщила в пятницу прокуратура Мордовии.

"Местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде шести месяцев ограничения свободы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Свою вину девушка не признала, пояснив, что сожженный предмет представлял из себя сувенир, а не официальный флаг.