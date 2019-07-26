СК завершил следствие по делу о массовом отравлении учеников кадетской школы в Подмосковье

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Следствие по уголовному делу о массовом отравлении учеников кадетской школы в Люберцах завершено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела о массовом отравлении учащихся и работников кадетской школы в Люберцах. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - сообщили в пресс-службе.

Бывший директор кадетской школы Марина Смирнова, руководитель организации "Огонек" Марина Дежкова и заведующая производством Анна Терехина обвиняются по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей").

По версии следствия, Смирнова, Дежкова и Терехина, оказывающие услуги по организации горячего питания в школе, допустили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Смирнова не создала бракеражную комиссию для контроля за качеством и правильностью приготовления пищи. Терехина при отсутствии контроля со стороны Дежковой создала антисанитарные условия на пищеблоке, с нарушением технологического процесса приготовила пищу, а также не отбирала суточные пробы. В результате в январе 2018 года 105 обучающихся и 32 посетителя обеденного зала заболели сальмонеллезом.