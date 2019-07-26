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AFP: в Ливии обнаружили тела 62 мигрантов, погибших при крушении судна

Поиском занимаются подразделения, подчиненные ливийскому отделению организации Красного Полумесяца

ТАСС, 26 июля. Спасательные службы обнаружили тела 62 мигрантов, погибших при крушении судна у побережья Ливии. Об этом в пятницу информирует агентство  Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на организацию Красного Полумесяца.

"Подразделения, подчиненные ливийскому отделению Красного Полумесяца, обнаружили тела 62 мигрантов", - сообщил AFP представитель этой гуманитарной организации.

По данным Международной организации по миграции, около 145 человек были спасены, 110 пропали без вести.

Деревянная лодка с мигрантами перевернулась в четверг у берегов ливийского города Хомс, расположенного к востоку от Триполи.

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