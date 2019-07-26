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Автомобиль сбил трех человек на автобусной остановке в Курской области

Пострадавших доставили в больницу

ТАСС, 26 июля. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и сбил трех человек на автобусной остановке на трассе Тросна - Калиновка в Курской области. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе УГИБДД по Курской области.

"В Железногорском районе Курской области водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался по автодороге Тросна - Калиновка со стороны Дмитриева в сторону города Железногорск. В пути следования на 43 км данной автодороги, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на трех пешеходов 1964 года рождения, 1988 и 1964 годов рождения, стоявших на автобусной остановке", - говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 Железногорска. По факту ДТП УМВД по Курской области проводит проверку, уточнили в пресс-службе ведомства.

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