Неизвестные в Москве отобрали машину у мужчины и скрылись

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Неизвестные отобрали машину у мужчины на Ленинградском проспекте в Москве и скрылись, в городе введен план "Перехват". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе главка столичной полиции.

"Инцидент произошел на Ленинградском проспекте, дом 10. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для розыска и задержания правонарушителей. Введен план "Перехват", - сообщили в полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах в свою очередь сообщил, что злоумышленники были вооружены огнестрельным оружием. "Они наставили на водителя автомобиля Nissan Murano огнестрельное оружие неустановленного типа, приказали ему выйти из машины, сели в нее и скрылись", - сказал собеседник агентства.