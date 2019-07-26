Летевший из Баку в Дубай самолет вернулся в аэропорт из-за сработавшего датчика дыма

БАКУ, 27 июля./ТАСС/. Самолет Airbus A319 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ), совершавший в пятницу вечером рейс Баку - Дубай, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика дыма в багажном отсеке. Об этом сообщили в субботу в АЗАЛ.

"Капитан воздушного судна, летевшего из Баку в Дубай, развернулся и запросил посадку в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Причиной незапланированной посадки самолета стал сработавший датчик дыма в багажном отсеке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятницу в 23:28 по местному времени (22:28 мск) авиалайнер совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту. После его осмотра выяснилось, что произошло ложное срабатывание датчика.

"Всего на борту лайнера, включая членов экипажа, находилось 113 человек, пострадавших нет", - говорится в информации.

В авиакомпании сообщили, что пассажирам для вылета в Дубай будет предоставлен резервный борт.