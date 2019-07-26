Суд в Петербурге арестовал экс-полицейского, расстрелявшего знакомого за долги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Евгения Савченко, который обвиняется в убийстве - он, по его собственному утверждению, из найденного во время работы в полиции пистолета расстрелял знакомого за долги. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем официальном канале в мессенджере Telegram в пятницу.

По данным пресс-службы, Савченко 11 июля во время сделки по продаже автомобиля в районе железнодорожной станции "Металлострой" рассчитывал забрать у знакомого старые долги. "При встрече между ними возник конфликт, в ходе которого Савченко использовал пистолет. По его показаниям, огнестрельное оружие он всегда носил с собой с 2012 года, когда нашел его в Колпино в период работы в полиции", - говорится в сообщении пресс-службы.

В результате знакомый Савченко умер. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Экс-полицейский арестован судом до 23 сентября. В пятницу ему предъявили обвинение, свою вину он признал, сообщили в пресс-службе. При этом Савченко на суде утверждал, что ему "нельзя в тюрьму", так как в городском суде Санкт-Петербурга рассматривается уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков, фигурантом которого он является.

В ноябре прошлого года городской суд Петербурга на основании вердикта присяжных оправдал четырех фигурантов дела о контрабанде наркотиков из Доминиканы: Савченко, Андрея Бредкина, Георгия Кольваха, Антона Мельникова, однако в феврале текущего года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.

По версии следствия, четверо фигурантов входили в состав преступной группы, которая до 2015 года занималась контрабандой крупных партий кокаина из Доминиканы в Россию. По данным материалов дела, участники группы незаконно приобретали кокаин, растворяли его в жидкости, не менявшей его свойства, и разливали в бутылки из-под рома, после чего переправляли бутылки под видом алкоголя в Россию через курьеров.