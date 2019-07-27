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СМИ: при землетрясениях на Филиппинах погибли пять человек

Еще более 10 пострадали

ТАСС, 27 июля. Не менее пяти человек погибли, еще 12 получили ранения в результате двух землетрясений, произошедших в субботу на Филиппинах. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

В субботу на территории муниципалитета Итбаят (провинция Батанес) на севере Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,4. Очаг стихии находился на глубине примерно 9 км. Около трех часов спустя в водах близ того же муниципалитета произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,9. Его очаг находился на глубине 10 км.

На территории Итбаята проживают около 3 тыс. человек. Угроза цунами после произошедших землетрясений не объявлялась.

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Филиппины
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