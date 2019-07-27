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СМИ: четыре человека погибли при крушении гидросамолета в Канаде

Еще пять получили ранения

ОТТАВА, 27 июля. /ТАСС/. Четыре человека погибли и еще пять получили ранения в результате катастрофы небольшого гидросамолета примерно в 100 км от западного побережья Канады. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC.

Гидросамолет Cessna 208 разбился на острове Адденброк, который находится на расстоянии около 100 км от города Порт-Харди (провинция Британская Колумбия). Спасатели на вертолете доставили в больницу Порт-Харди пять человек. Состояние двух пострадавших критическое, остальные находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Известно, что самолет выполнял чартерный рейс на остров Калверт, расположенный недалеко от острова Адденброк. Причиной катастрофы могли стать погодные условия - дождь и плохая видимость. Других подробностей не сообщается.

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