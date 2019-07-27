Более 200 эвакуированных в Селемджинском районе Приамурья размещены в трех ПВР

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июля. /ТАСС/. Более 200 эвакуированных разместили в трех пунктах временного размещения (ПВР) в поселке Февральске Селемджинского района Амурской области, где паводок подтопил ряд сел, сообщил в субботу ТАСС первый заместитель главы районной администрации Вадим Михолап.

В четверг власти ввели в Амурской области режим чрезвычайной ситуации, поскольку вызванный обильными осадками паводок привел к подтоплению ряда территорий. Глава региона Василий Орлов рассказал ТАСС, что пик паводка ожидается 27 июля, всего, по его словам, подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, эвакуировать планируется около 3 тыс. человек. Ранее в субботу в региональном главке МЧС сообщили, что эвакуированы уже 980 человек в наиболее пострадавших от паводка Мазановском и Селемджинском районах.

"В три ПВР [пгт Февральск Селемджинского района] эвакуировано 215 человек, еще 133 - у родственников", - сказал Михолап. Также он уточнил, что бортом МЧС в Февральск доставлены 300 кроватей с матрасами и постельными принадлежностями. В субботу из Февральска на вертолете планируют вывезти в Благовещенск 50 человек, желающих выехать к родственникам.

В Норске Селемджинского района людям, которые не пожелали эвакуироваться и находятся на крышах, вертолетом доставлена еда, питьевая вода и медикаменты. Вместе с жителями в подтопленном селе дежурят спасатели. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по Амурской области, в Норске остаются 89 жителей.

Как сказала ТАСС главврач узловой больницы на станции Февральск Александра Беспалова, наводнение в районе происходит не в первый раз. В 2016 году оно затрагивало села Февральское, Бысса и Норск. Тогда жители были массово привиты от вирусного гепатита. "Когда вода уйдет, посмотрим по подтопленцам, кто если был не привит, значит допривьем", - отметила главврач.

Снижение уровня

Между тем на сайте регионального правительства размещена информация о том, что в районе Норска зафиксировано снижение уровня воды в реке Селемдже. "Как сообщает Амурский гидрометцентр, 27 июля в реке Селемдже по-прежнему повышенный уровень воды. Но в районе наиболее пострадавшего населенного пункта - Норска - за ночь вода упала на 10 см", - отмечается в сообщении. На 08:00 (02:00 мск) 27 июля - уровень воды в реке составил 793 см (отметка опасного явления - 700 см).

Гребень паводка смещается вниз по течению: в районе села Богословки, по данным водпоста Усть-Ульма, за сутки вода поднялась на 196 см и превысила опасный уровень более чем на 2 м. Продолжается быстрый подъем на реке Зее ниже впадения в нее Селемджи. На гидрологических постах Мазаново, Суражевка, Малая Сазанка, Белогорье вода вышла на подтопляемую пойму. В районе Благовещенска Зея поднялась за сутки на 113 см, на Амуре - на полтора метра, "запас" до отметок выхода воды на пойму на Зее - полметра, на Амуре - около метра.

В Приамурье в настоящее время объявлено штормовое предупреждение, по информации Амурского гидрометцентра, 29 июля местами по Амурской области ожидаются сильные ливни, грозы. Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.