Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

"Днем 26 июля в дежурную часть территориального ОВД поступило сообщение о смерти 12-летнего мальчика, утонувшего в реке Реж в районе села Арамашево Алапаевского района. Подросток находился на экскурсии в составе группы детей из детского дома и вожатого", - сказал Горелых.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

Как сообщила старший помощник прокурора области Марина Канатова, прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка. По ее словам, будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья при организации выездного мероприятия для детей-сирот. Будет установлено, почему детей сопровождал только один сотрудник социального учреждения, а также имело ли место, где купались дети, необходимые разрешения и необходимую инфраструктуру.