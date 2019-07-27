В Приамурье из-за паводка эвакуируют жителей трех сел Мазановского района

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июля. /ТАСС/. Жителей сразу трех сел эвакуируют из Мазановского района Амурской области из-за паводка, сообщается в субботу на сайте регионального Главного управления МЧС России.

"Проводится эвакуация населения из сел Угловое, Путятино и Таскино Мазановского района, расположенных вдоль реки Селемджи. Эвакуированные доставляются в пункты временного размещения, некоторые приняли решение разместиться у родственников", - говорится в сообщении.

В субботу в региональном главке МЧС сообщили, что эвакуированы уже 980 человек из наиболее пострадавших от паводка Мазановского и Селемджинского районов. Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский накануне на совещании в Благовещенске под руководством главы МЧС Евгения Зиничева озвучил, что с 27 по 28 июля в Мазановском районе паводок может подтопить 14 населенных пунктов (279 домов и 1,281 тыс. человек).

В минувший четверг власти ввели в Амурской области режим чрезвычайной ситуации из-за того, что вызванный обильными осадками паводок привел к подтоплению ряда территорий. Как сообщал ТАСС глава региона Василий Орлов, подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, эвакуировать планируется около 3 тыс. человек.

Работы по защите населенных пунктов от паводка продолжаются, проводится оповещение населения о возможном развитии паводковой ситуации, о местах расположения пунктов эвакуации и пунктов временного размещения, порядке действий при угрозе подтопления и эвакуации.