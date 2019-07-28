Паводок в Приамурье отрезает от внешнего мира села в Мазановском районе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июля. /ТАСС/. Паводок отрезает от внешнего мира села в Мазановском районе, сообщила в воскресенье ТАСС и.о. главы района Раиса Шафикова.

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский в пятницу на совещании в Благовещенске озвучил, что 27-28 июля в Мазановском районе паводок может подтопить 14 населенных пунктов (279 домов, в которых проживают 1,281 тыс. человек).

"Продолжается разрушительное действие стихии. Дороги перемыты, уже на сегодня отрезана большая часть населенных пунктов от большой земли. За ночь добавилось Белоярово, отрезано полностью водой. Сейчас разговариваю с главой, говорю готовить на эвакуацию", - сказала Шафикова.

В минувший четверг власти ввели в Амурской области режим чрезвычайной ситуации из-за того, что вызванный обильными осадками паводок привел к подтоплению нескольких территорий. Как сообщал ТАСС глава региона Василий Орлов, подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, эвакуировать планируется около 3 тыс. человек.