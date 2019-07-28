Уровень воды в реке в районе Нижнеудинска может достичь критической отметки в воскресенье

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Уровень воды продолжит повышаться в пострадавшей от паводка Иркутской области 28 июля, уровень воды в реке Уда в районе города Нижнеудинска может подняться до критической отметки 320 см. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Ожидается повышение уровня воды на реке Уда в районе города Нижнеудинска до отметок 270-320 см при критической отметке 320 см, на реке Ия в районе города Тулуна - до отметок 600-650 см при критической отметке 700 см, на реке Ока в районе [населенного пункта] Ухтуй - до отметок 420-470 см при критической отметке 470 см, на реке Белая в районе [населенного пункта] Мишелевка - до отметок 540-590 см при критической отметке 680 см", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что 28 июля продолжится повышение уровней воды на реках Уда на участке Алыгджер - Хадама - Нижнеудинск - Широково, Ия на участке Аршан - Тулун, Ока на участке Сарам - Ухтуй, Белая на участке Новостройка - Инга - Мишелевка, на малых реках южного Прибайкалья до отметок, близким к критическим. В районе села Инга отмечается выход воды из берегов.

"В районе населенных пунктов Аршан, Хадама, города Слюдянка (река Слюдянка) отметки уровня воды близки к критическим, возможен выход воды из берегов", - отметили в пресс-службе.

В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, в девяти районах в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Также были подтоплены 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. В пострадавших от паводка населенных пунктах продолжается ликвидация последствий.