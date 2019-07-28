Четыре человека погибли в ДТП в Калмыкии

ТАСС, 28 июля. Два легковых автомобиля столкнулись в Сарпинском районе Калмыкии, в результате четыре человека погибли и один госпитализирован. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"28 июля, в 04:30, на 160-м км федеральной дороги Р-22 "Каспий" на территории Сарпинского района произошло столкновение двух автомобилей: LADA Kalina под управлением 44-летнего жителя Дагестана, и LADA Priora под управлением 30-летнего жителя Калмыкии. В результате ДТП оба водителя, а также два пассажира LADA Kalina от полученных травм скончались на месте происшествия", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, еще один пассажир автомобиля LADA Kalina в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По предварительной версии, виновник ДТП - водитель LADA Kalina, он выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с LADA Priora.

По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются его причины.