Участник автогонки "Московская миля - 2019" погиб в ходе заезда под Москвой

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Участник соревнований по дрэг-рейсингу (спринтерские гонки) "Московская миля - 2019" разбился насмерть в ходе заезда, проходившего на территории аэропорта Быково под Москвой, сообщается на сайте мероприятия.

"В одном из отборочных заездов традиционного соревнования "Московская миля - 2019" на аэродроме Быково пилот Сергей Боричев не справился с управлением Nissan GT-R, вылетел за пределы трассы и ударился о препятствие. Автомобиль загорелся. Спасательные службы приехали на место происшествия в рамках установленного временного интервала и сразу приступили к спасению пилота и тушению автомобиля. Врачи сделали все возможное для спасения Сергея Боричева, но, к сожалению, из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось", - говорится в сообщении. Организаторы автогонки выражают соболезнования родным и близким погибшего.

На аэродроме "Быково" 27-28 июля проходит первый этап гонки суперкаров и фестиваля скорости "Московская миля - 2019". Организаторами являются правительство Москвы и Youtube-канал DSC OFF. В мероприятии принимают участие более 70 суперкаров (Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, McLaren и т. д.) мощностью от 400 до 2000 л. с. Автогонка разделена расписанием на две части - свободные заезды в первой половине дня и официальные соревнования во второй, с возможностью завоевать кубок "Московской мили".