СМИ: йеменские мятежники выпустили ракету по штабу аравийской коалиции в Наджране

ТАСС, 28 июля. Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" выпустили в воскресенье ракету по штабу аравийской коалиции, который находится на саудовской военной базе в Наджране. Об этом сообщил новостному порталу Saba Net официальный представитель вооруженных сил мятежников генерал Яхья Сариа.

"Был нанесен точный удар баллистической ракетой малого радиуса действия по оперативному штабу к югу от Сикама, - процитировал портал слова представителя хуситов. - Объект уничтожен, в рядах противника много убитых и раненых".

Со стороны командования аравийской коалиции сведений о ракетной атаке хуситов не последовало. Ранее Саудовское агентство печати информировало со ссылкой на представителя коалиции генерала Турки аль-Малики, что был перехвачен один из беспилотников хуситов, пытавшийся приблизиться к военному аэродрому в Наджране.

Движение "Ансар Аллах" в воскресенье сообщило, что несколько дронов "Касеф-2" атаковали авиабазу в Наджране. "Эта операция стала ответом на преступления агрессоров, которые за последние 48 часов совершили 27 налетов на йеменские города", - подчеркнул представитель хуситов. По сведениям портала Saba Net, в результате бомбардировок среди мирных граждан есть погибшие и раненые.

Срыв прекращения огня

Хуситы обвинили войска президента Абд Раббо Мансура Хади, на стороне которого воюют силы аравийской коалиции, в нарушении договоренности о прекращении огня. Соглашение о возобновлении перемирия было достигнуто 14 июля при посредничестве датского генерала Мишеля Анкера Лоллесгора, возглавляющего группу наблюдателей ООН в Ходейде.

Аравийская коалиция объявила 20 июля о новом наступлении на позиции хуситов на западе Йемена. Среди целей авиаударов обозначены объекты ПВО и склады баллистических ракет, принадлежащие повстанцам. Командование коалиции призвало мирное население покинуть районы вблизи штабов и лагерей хуситов.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.