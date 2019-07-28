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В Крыму в результате ДТП с четырьмя автомобилями погиб ребенок

Это произошло на автотрассе "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе четыре ребенка, пострадали, еще один ребенок погиб при столкновении четырех машин на автотрассе "Таврида" в Крыму в воскресенье, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Крыму.

"На автотрассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали семь человек, в том числе пять несовершеннолетних, один из которых скончался в больнице", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля SsangYong  выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes, после чего по касательной задел еще две двигавшихся навстречу машины. Несовершеннолетние из обоих автомобилей с травмами доставлены в городскую больницу Феодосии. Одна из девочек получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в реанимации. Также пострадали взрослые - водители двух машин.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

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