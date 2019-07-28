В Подмосковье по подозрению в убийстве двух женщин задержаны двое подростков

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в убийстве двух женщин в Подмосковье в ходе конфликта. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Талдому ГСУ СК России по Московской области задержаны двое несовершеннолетних 2002 и 2003 годов рождения, подозреваемых в совершении двойного убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сообщила Врадий.

По данным следствия, 27 июля в квартире жилого дома в Талдоме в ходе распития спиртных напитков между подозреваемыми и их знакомыми женщинами произошел конфликт. В результате подростки задушили двух сестер 1986 и 1976 годов рождения.

Следователи уже допросили подростков. По ходатайству следствия суд изберет в отношении них меру пресечения.