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СМИ: на юго-востоке Франции произошла стрельба

По данным радиостанции France Bleu, погибли три человека

ПАРИЖ, 29 июля. /ТАСС/. Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы, произошедшей в департаменте Вар на юго-востоке Франции. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция France Bleu.

Инцидент произошел около 20:00 по парижскому времени (21:00 мск) рядом с заправкой в городе Ольуль. Обстоятельства инцидента в настоящий момент неизвестны. Среди погибших женщина, которая умерла от полученных ранений в госпитале.

Место происшествия оцеплено, судебная полиция Тулона начала расследование по данному факту.

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