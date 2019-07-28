СМИ: на юго-востоке Франции произошла стрельба

ПАРИЖ, 29 июля. /ТАСС/. Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы, произошедшей в департаменте Вар на юго-востоке Франции. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция France Bleu.

Инцидент произошел около 20:00 по парижскому времени (21:00 мск) рядом с заправкой в городе Ольуль. Обстоятельства инцидента в настоящий момент неизвестны. Среди погибших женщина, которая умерла от полученных ранений в госпитале.

Место происшествия оцеплено, судебная полиция Тулона начала расследование по данному факту.