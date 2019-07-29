Уровень воды в реке Кирей в Тулунском районе Прибайкалья снижается после резкого повышения

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Кирей в районе села Уйгат Тулунского района Иркутской области начал снижаться после резкого повышения выше критической отметки, которая составляет 350 см. По данным на 08:00 (03:00 мск) понедельника, вода в реке находится на уровне 587 см, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

В ночь на понедельник уровень превышал 590 см.

"Уровень воды в реке Кирей [в районе населенного пункта Уйгат] составляет 587 см (минус 5 см)", - сказали в ЕДДС.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, в селе Уйгат подтоплено 123 жилых дома, в которых проживают 449 человек, из них 65 детей. Эвакуирован 181 человек, из них 65 детей. В соседней деревне Кривуша подтоплено 14 жилых домов, в которых проживает 28 человек, из них пять детей, все население эвакуировано.

Всего за сутки из-за новой волны дождевого паводка в Иркутской области эвакуировали более 1 тыс. человек. По данным на 07:00 (02:00 мск) понедельника, подтоплено 147 жилых домов, 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий в шести районах области.