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Тамбовская семья из восьми человек отравилась грибами

Шесть детей госпитализированы

ТАМБОВ, 29 июля. /ТАСС/. Многодетная семья из восьми человек, включая шестерых детей, госпитализирована после отравления грибами в Тамбовской области. Двое детей находятся в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в понедельник в экстренных службах города.

"Накануне вечером в результате употребления в пищу условно съедобных и ядовитых грибов многодетная семья из восьми человек, в том числе шесть детей, получила отравление и была госпитализирована ... Двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что самому старшему ребенку 15 лет, самому младшему - пять.

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