Трое россиян пострадали при столкновении автомобиля и микроавтобуса в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 29 июля. /ТАСС/. Трое граждан России пострадали при столкновении автомобиля "Нива" и микроавтобуса Mercede-Benz Sprinter вечером в воскресенье в Павлодарской области Казахстана.

"28 июля в 22:44 (19:44 мск) на 195 км автодороги Омск - Майкапчагай между селами Береговое и Башмачное произошло столкновение автомашин марки "Нива" и Mercedec-Benz Sprinter. Согласно заключению экспертизы, водитель "Нивы" находился в алкогольном опьянении средней степени", - информировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области в понедельник.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Управления здравоохранения Павлодарской области, всего в результате ДТП пострадали 11 человек. Шесть из них госпитализировали в Железинскую центральную районную больницу, двоих позже отпустили для амбулаторного лечения.

"Четверо пострадавших были доставлены санитарной авиацией в Павлодар. Из них трое граждан России. Это девочка 2010 года рождения из Тюмени, женщина 1973 года рождения из Тюмени и мужчина 1990 года рождения из Омска. Ребенок госпитализирован в детскую областную больницу, остальные доставлены в городскую больницу №1", - пояснили в пресс-службе Управления здравоохранения.