МЧС прогнозирует, что новая волна паводка в Иркутской области будет слабее предыдущей

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Новый паводок в Иркутской области не будет таким же сильным, как месяц назад. Об этом в понедельник сообщил начальник регионального главка МЧС Валентин Нелюбов.

В южных районах Иркутской области третий день идут сильные дожди, что привело к новой волне подтоплений.

"По сравнению с осадками, которые у нас были 27-28 июня, говорить о критической ситуации нельзя. Подобного уже не будет. Пока мы наблюдаем повышение уровня воды. Прогноз Гидромета по повышению в реке Ие [в городе Тулуне] - это в пределах 10,5 м", - приводятся слова Нелюбова в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В понедельник уровень воды в Ие превысил критический (700 см), составив 804 см. При первой волне паводков в городе максимальный уровень воды в реке достигал 1387 см.

Сейчас в Тулуне, который сильнее всего пострадал во время предыдущего паводка в конце июня, подтоплены 123 придворовые территории, подвалы семи многоквартирных жилых домов и котельная. Подтоплены участки в Шелеховском, Слюдянском, Иркутском, Зиминском, Черемховском, Тулунском, Нижнеудинском районах. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июля в южных районах области вновь пройдут сильные дожди.