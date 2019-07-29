Полиция продолжит поиски пропавших в Мюнхене россиянок в ближайшие дни

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Полиция Германии до сих пор не нашла следов пропавших в середине июля гражданок России, в ближайшие дни стражи порядка продолжат прочесывать лесной массив на востоке Мюнхена (земля Бавария). Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил представитель полиции баварской столицы Вернер Краус.

"Поиски, начатые в пятницу, успехом не увенчались. Мы продолжим их в течение ближайших дней. Параллельно с этим, разумеется, продолжается следствие, работа со свидетелями и так далее", - сказал он. По словам представителя полиции, информацию по этому делу предоставили около 60 граждан.

46-летняя Мария Г. и ее 16-летняя дочь пропали 13 июля. Они вышли из дома и отправились в торговый центр, расположенный в мюнхенском районе Нойперлах. После этого на контакт с близкими они не выходили.

21 июля был задержан супруг Марии Г. - переселенец из бывшего СССР. Его подозревают в убийстве. О его мотивах пока ничего не сообщается.