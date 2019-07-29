В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен). Об этом сообщила в понедельник полиция.

Полицейские информировали, что женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось. Свидетели указывают, что подозреваемый пытался толкнуть на рельсы еще одного человека.

"Предполагаемый преступник, 40-летний мужчина, впоследствии вышел из здания вокзала. Его поймали прохожие и удерживали до прибытия полиции", - говорится в пресс-релизе. Сейчас его допрашивают.

Представитель полиции Изабель Нойман заявила, что подозреваемый "имеет африканское происхождение". О его мотивах и социальном статусе не сообщается.