В Москве выявили клинику, где аборты делал человек без медицинского образования

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выявил клинику в центре столицы, где аборты делал человек, не имеющий медицинского образования. Учреждение закрыли, возбуждены уголовные дела, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В марте 2019 года были получены сведения о нанесении тяжкого вреда жизни и здоровью гражданам в ООО "Евроклиник". Медикаменты для искусственного прерывания беременности назначались всем пришедшим на прием, включая пациентов, чей срок беременности превышал 12 недель, и несовершеннолетних, без предварительной диагностики. Перед проведением аборта экономист, представлявшийся врачом, включал аппарат УЗИ, создавая видимость проведения диагностики срока беременности, но не использовал его по назначению", - говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре добавили, что псевдоврач находится под подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела по статье о незаконном проведении искусственного прерывания беременности и о выполнении работ или оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

В ведомстве призвали пострадавших от незаконной деятельности клиники обратиться с заявлением в следственный отдел.