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В Москве выявили клинику, где аборты делал человек без медицинского образования

Злоумышленник назначал медикаменты для искусственного прерывания беременности всем пришедшим на прием, при этом он не проводил предварительную диагностику

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выявил клинику в центре столицы, где аборты делал человек, не имеющий медицинского образования. Учреждение закрыли, возбуждены уголовные дела, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В марте 2019 года были получены сведения о нанесении тяжкого вреда жизни и здоровью гражданам в ООО "Евроклиник". Медикаменты для искусственного прерывания беременности назначались всем пришедшим на прием, включая пациентов, чей срок беременности превышал 12 недель, и несовершеннолетних, без предварительной диагностики. Перед проведением аборта экономист, представлявшийся врачом, включал аппарат УЗИ, создавая видимость проведения диагностики срока беременности, но не использовал его по назначению", - говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре добавили, что псевдоврач находится под подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела по статье о незаконном проведении искусственного прерывания беременности и о выполнении работ или оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

В ведомстве призвали пострадавших от незаконной деятельности клиники обратиться с заявлением в следственный отдел.

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