СМИ: в Италии на автостраду упал легкомоторный самолет

РИМ, 29 июля. /ТАСС/. Легкомоторный самолет упал в Италии на автостраду А26 в районе населенного пункта Сан-Микеле, недалеко от съезда на трассу Турин - Пьяченца. Как сообщает в понедельник агентство ANSA, погиб пилот.

Самолет упал на полосу для аварийной остановки и не повредил находившиеся в этот момент на шоссе автомобили. Одной из версий катастрофы прибывшие на место спасатели назвали недомогание пилота.

На прошлой неделе в море у Тосканского побережья упал вертолет, в котором, по данным итальянских властей, находились российские граждане. Как сообщали итальянские СМИ, было обнаружено тело бегуньи Екатерины Кархиной. Владелец вертолета Максим Сычев считается пропавшим без вести. По факту крушения ведется следствие.