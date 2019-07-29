СМИ: число жертв налета аравийской коалиции на севере Йемена возросло до 13

ТАСС, 29 июля. Число погибших в результате налета ВВС коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, на город Катабир в провинции Саада на севере Йемена возросло до 13 человек. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Mayadeen со ссылкой на медицинские источники. По его данным, удар был нанесен среди дня по оживленному народному рынку. Получили ранения 23 человека, в том числе 11 детей.

Официальный представитель вооруженных сил мятежников-хуситов в Сане генерал Яхья Сариа расценил атаку на Катабир как военное преступление. "Налеты на мирные населенные пункты свидетельствуют, что войска коалиции терпят поражение на фронте", - сказал он, пообещав нанести ответный удар по саудовской территории.

Телеканал Al Massira утверждает, что рынок был непосредственной целью удара авиации.

По сведениям портала Saba.Net, саудовские ВВС совершили в понедельник также атаки на провинции Сана и Эд-Далиа, откуда поступили сведения о пострадавших. В Ходейде артиллерия аравийской коалиции обстреляла район аэропорта, предместье Тахита, площадь Дуввар-эль-Джамаль и промышленную зону Эль-Аввади. Нанесен материальный урон, данных о гибели мирных граждан не поступало.

Аравийская коалиция, поддерживающая президента Абд Раббо Мансура Хади, объявила 20 июля о новом наступлении на позиции хуситов на западе и севере Йемена. Среди целей авиаударов обозначены объекты ПВО и склады баллистических ракет, принадлежащие повстанцам. Командование коалиции призвало мирное население покинуть районы вблизи штабов и лагерей хуситов.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

В новость были внесены изменения (19:24 мск) - обновлен заголовок, информация о числе жертв