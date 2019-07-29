Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. Площадь пожаров в лесах Красноярского края выросла до 1,030 млн га, за полсуток очаг увеличился на 4,5%; абсолютное большинство возгораний - в отдаленных районах. Это следует из сводки регионального лесопожарного центра.

"По оперативной информации на 23:00 (19:00 мск) 29 июля 2019 года, на территории края действует лесных пожаров - 104 на общей площади - 1,030 млн га", - сообщается в понедельник в сводке. На 09:00 (05:00 мск) утра леса в регионе горели на площади 986 тыс. га.

Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, и борьба с огнем ведется в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры. Там горит более 1,025 млн га. Пожары отмечены в Абанском, Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Таймырском, Пировском, Енисейском, Нижнеингашском районах.

В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. По данным пресс-службы, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.