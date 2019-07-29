Раненый дельфин погиб на пляже в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Раненый дельфин выбросился на берег на пляже в Севастополе, после чего десятки туристов устроили с ним фотосессию. Животное погибло до прибытия помощи, сообщила в понедельник ТАСС директор центра изучения и спасения морских млекопитающих "Безмятежное море" Анастасия Коростелева.

"Он выбросился в том месте, где было большое скопление отдыхающих - на "Солдатском пляже". Ситуация была неуправляемая, пришлось дельфина положить в емкость с водой - так было удобнее контролировать действия людей. Они стали менее активно пытаться его трогать, и в итоге дельфин погиб минут через 20", - рассказала Коростелева.

По ее словам, дельфины, которые выбрасываются на берег, как правило, находятся в тяжелом состоянии, прикасаться к ним нельзя. Сотрудники "Безмятежного моря" планируют расставить на крымских пляжах информационные таблички с правилами для отдыхающих при появлении дельфинов.

Причину гибели дельфина в Севастополе, добавила Коростелева, предстоит установить, поскольку млекопитающее имело глубокую рану на голове, нанесенную, по ее мнению, рыбаками, и ряд заболеваний внутренних органов.

Центр спасения морских млекопитающих "Безмятежное море" работает в Крыму два года. За этот период сотрудники организации зафиксировали 46 случаев, когда живые дельфины выбрасывались на берег.