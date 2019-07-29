Стрелок в Калифорнии был вооружен автоматом типа АК-47, приобретенном легально

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Молодой человек, застреливший в воскресенье троих на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой (штат Калифорния), был вооружен автоматом, приобретенном легально в этом месяце в штате Невада. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник шеф полиции города Скотт Смити, трансляцию вела телекомпания CNN.

"Три человека умерли. Это были шестилетний мальчик, тринадцатилетняя девочка и молодой человек двадцати с лишним лет. Мотив стрельбы пока не установлен", - информировал Смити.

По его словам, органы правопорядка проверяют информацию о наличии у стрелка сообщника. "Мы пока не можем подтвердить, что сообщник подозреваемого, если таковой был, также открывал огонь", - добавил шеф городской полиции.

"Мы установили, что огонь велся из боевого автомата типа АК-47. Он был приобретен легально в штате Невада 9 июля этого года", - уточнил Смити. Он подтвердил сведения агентства Associated Press о том, что нападавшего звали Сантино Уильям Леган, которому 19 лет. Он проживал в Гилрое некоторое время, полиция пока не раскрывает, как долго.

Ранее власти Гилроя информировали о ранении в результате стрельбы 15 человек. Теперь эта цифра скорректирована до 12. Нападавший проник на территорию, на которой проходил фестиваль, через ограждения. Он открыл огонь по людям и менее чем через одну минуту был застрелен тремя стражами порядка.