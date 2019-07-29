Рейс Red Wings из Симферополя в Москву отменили по техническим причинам

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Red Wings, который по расписанию должен был вылететь из Симферополя в Москву днем в понедельник, отменили из-за поломки воздушного судна. Все 211 пассажиров будут отправлены другим самолетом во вторник утром, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Задержка [вылета] - по технической неисправности. Все 211 человек размещены в гостинице. Им предоставлено горячее питание, напитки. Мы планируем вывезти их из Симферополя в 05:45 мск другим рейсом", - уточнили в пресс-службе.

Вылет из аэропорта Симферополь, сообщили ТАСС пассажиры рейса WZ-306, в понедельник несколько раз переносили. Позже им объявили, что рейс отменяется, и доставили в гостиницу.

Как уточнили в пресс-службе международного аэропорта Симферополя, "с пассажирами работают представители авиакомпании, им оказываются услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами".

Ранее сообщалось, что 25 июля самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс WZ-786 из Симферополя в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности стойки шасси. В тот же день 136 пассажиров вылетели в Петербург другим бортом.