{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

В Якутии за сутки локализовали пожары на площади почти 200 га

Общая площадь пожаров в труднодоступной зоне региона составляет свыше 1,1 млн га

ЯКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали за прошедшие сутки на территории Якутии восемь лесных пожаров на площади 199,5 га, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального министерства экологии.

"За сутки локализовано восемь пожаров на площади 199,5 га. Ведется борьба с 17 лесными пожарами на площади 924 га", - рассказал представитель пресс-службы.

Общая площадь лесных пожаров в труднодоступной зоне республики составляет свыше 1,1 млн га, уточнили в министерстве. Их тушение приостановлено решениями районных администраций из-за отдаленности. Распространению огня способствуют сухая и ветреная погода на большей части республики и сухие грозы.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
Паводок в Иркутской области
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 9,5 м
Ранее он достигал 910 см
Читать полностью