В Якутии за сутки локализовали пожары на площади почти 200 га

ЯКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали за прошедшие сутки на территории Якутии восемь лесных пожаров на площади 199,5 га, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального министерства экологии.

"За сутки локализовано восемь пожаров на площади 199,5 га. Ведется борьба с 17 лесными пожарами на площади 924 га", - рассказал представитель пресс-службы.

Общая площадь лесных пожаров в труднодоступной зоне республики составляет свыше 1,1 млн га, уточнили в министерстве. Их тушение приостановлено решениями районных администраций из-за отдаленности. Распространению огня способствуют сухая и ветреная погода на большей части республики и сухие грозы.