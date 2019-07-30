Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 9,5 м

ТАСС, 30 июля. Уровень воды в реке Ия в районе города Тулун Иркутской области продолжает расти, сейчас он превысил 9,5 м при критической отметке в 7 м. Об этом сообщается во вторник на сайте городской администрации.

"Уровень воды в реке Ия на 08:00 (03:00 мск) 30 июля составил 965 см (+25)", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось об уровне в 910 см.

В воскресенье из Тулуна началась эвакуация людей, свои дома покинули жители деревень Уйгат и Кривуша, находящиеся под угрозой нового подтопления. Эвакуировано в общей сложности более тысячи человек.

Паводок из-за дождей в Иркутской области начался в конце июня. Сильнее всего пострадал Тулун, где уровень воды в реке Ия поднимался почти до 14 м, что в два раза выше критической отметки.