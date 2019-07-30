Посольство РФ: жизни пострадавших в ДТП в Казахстане россиян ничего не угрожает

НУР-СУЛТАН, 30 июля. /ТАСС/. Посольство России в Казахстане во вторник сообщило, что жизни граждан России, получивших травмы в результате ДТП в Казахстане, ничего не угрожает.

"Сотрудники посольства России в Казахстане уточнили детали дорожно-транспортного происшествия, случившегося 29 июля на севере Казахстана с участием 11 человек, в том числе трех граждан Российской Федерации. Двое росграждан получили травмы, не представляющие угрозу их жизни, и находятся на излечении в местной больнице, третий - не пострадал. Посольство продолжает следить за состоянием здоровья пострадавших", - говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Ранее сообщалось, что трое граждан России пострадали при столкновении автомобиля "Нива" и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter вечером в воскресенье в Павлодарской области Казахстана.