На Кубани возбудили уголовное дело в отношении журналиста "Юг. МБХ медиа"

КРАСНОДАР, 30 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о деятельности нежелательной на территории РФ иностранной организации возбудили на Кубани в отношении Александра Савельева - журналиста издания "Юг. МБХ медиа", финансируемого за счет средств организации "Открытая Россия". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"В отношении Александра Савельева возбуждено уголовное дело по ст. 284 УК РФ ("Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности"). По месту его жительства проведены обыски. Он журналист "Юг. МБХ медиа", которое является проектом организации "Открытая Россия" и финансируется за счет иностранных спонсоров с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в стране и регионе", - сказал собеседник агентства.

Савельев является членом некоммерческой организации "Экологическая вахта по Северному Кавказу", состоял в "Открытой России". По словам источника, журналист неоднократно привлекался к административной ответственности по статье 20.33 КоАП РФ ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности").

Деятельность НПО "Открытая Россия" (Otkrytaya Rossia, Великобритания) была признана нежелательной в РФ.