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В Рязани горит цех комбайнового завода

Огнем охвачены помещение цеха и крыша здания

ТАСС, 30 июля. Возгорание произошло в одном из цехов комбайнового завода в Рязани, сообщили во вторник ТАСС в ГУ МЧС по Рязанской области.

"30 июля в 10:08 минут поступило сообщение о пожаре на улице Промышленная в городе Рязани. На пожар выехали пять пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Рязанской области, огнем охвачено помещение цеха и кровля на территории комбайнового завода, площадь пожара устанавливается.

Теги
РоссияРязанская область
В Рязани горит цех по производству жидкости для розжига
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