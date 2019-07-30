Главу угрозыска УМВД Приморья арестовали по подозрению в злоупотреблении полномочиями

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал начальника уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрея Миляева, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в суде во вторник.

"Суд решил удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Миляева в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал представитель суда.

Он уточнил, что ходатайство представителей защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста суд отклонил.

По версии следствия, Миляев, злоупотребляя должностными полномочиями, информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных правоохранительными органами проверках по выявлению правонарушений в данной сфере. В свою очередь предприниматель передал за период с 2018 года по 2019 год Миляеву в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, денежные средства в общей сумме более 5 млн рублей.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по материалам УФСБ России по Приморскому краю в отношении Миляева возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, в связи с задержанием проводится служебная проверка. В ходе нее будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.