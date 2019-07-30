МВД пресекло деятельность банды обнальщиков с доходом 220 млн рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Полиция пресекла деятельность преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денег в ряде городов РФ, доход ее членов составил 220 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Воронежской области пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств. В организованную группу входило более 20 человек. Злоумышленники с 2010 года без лицензии осуществляли финансовые операции на территории шести субъектов РФ: Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской областей и Краснодарского края. Они предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере 2,8% от суммы. По имеющейся информации, доход от противоправной деятельности превысил 220 млн рублей", - сказала она.

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе") и ч. 2 ст. 172 ("Незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц") УК РФ. "В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - добавила Волк.