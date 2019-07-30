СК возбудил дело из-за смерти упавшего со сцены худрука саратовского ТЮЗа

Ошеров госпитализировали 17 июня в тяжелом состоянии после падения на репетиции со сцены, через 10 дней он умер, не приходя в сознание. Позже Гострудинспекция Саратовской области возбудила административное дело в связи с нарушением норм охраны труда в ТЮЗе, материалы расследования передали в органы следствия.

"Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ, то есть по факту нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Ранее Гострудинспекция региона сообщала, что Ошеров провалился в техническую "яму" между кулисами и сценой, не имеющую защитных ограждений. По мнению комиссии, виновны в их отсутствии директор театра и начальник монтажного цеха.

Юрий Петрович Ошеров родился в 1942 году. Главным режиссером саратовского ТЮЗа он был назначен в 1995 году, с 2007 года являлся художественным руководителем театра. Саратовский ТЮЗ - старейший в мире профессиональный театр для детей, он открылся 4 октября 1918 года.