Источник: ректора Дагестанского госуниверситета отпустили под подписку о невыезде

МАХАЧКАЛА, 30 июля. /ТАСС/. Задержанного во вторник ректора Дагестанского государственного университета (ДГУ), депутата Народного собрания Дагестана Муртазали Рабаданова отпустили под подписку о невыезде, сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах республики.

"Под подписку о невыезде ректор отпущен после допроса", - отметил собеседник ТАСС.

Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на источник, Рабаданов был задержан в рамках спецмероприятий по фактам незаконного выделения земельных участков в период, когда он занимал должность врио мэра Махачкалы. Обыски проводились в доме и в рабочем кабинете ректора.

Рабаданов возглавляет ДГУ с 2007 года. В 2013 году был назначен исполняющим обязанности мэра Махачкалы вскоре после задержания градоначальника Саида Амирова, приговоренного к пожизненному сроку по обвинению в подготовке теракта, посягательстве на жизнь следователя СК и других преступлениях. Покинул пост в начале 2014 года, вернулся в вуз. Рабаданов - депутат Народного собрания Республики Дагестан, председатель совета ректоров вузов Дагестана.

Дагестанский государственный университет основан в 1931 году и является старейшим и крупнейшим вузом республики. За эти годы вуз выпустил около 120 тыс. специалистов различных направлений. На 17 факультетах ДГУ, который имеет четыре филиала в городах республики, учатся более 15 тыс. студентов.