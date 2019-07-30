В Петербурге задержан водитель Rolls-Royce, ехавший по тротуару и избивший пешехода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Водитель купе Rolls-Royce, который во вторник утром проехал по тротуару на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге и избил пешехода за сделанное ему замечание, задержан. На него составили два протокола, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлена личность водителя автомобиля, им оказался 26-летний гражданин. Сотрудниками ГИБДД на набережной Черной речки мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В ведомстве отметили, что на водителя составили два протокола за езду по тротуару и за наличие неисправностей или условий, при которых запрещена эксплуатация автомобиля.

Информация об избиении пешехода вместе с записью видео появилась в соцсетях во вторник. На ролике видно, что трое мужчин из черного Rolls-Royce, который стоит на тротуаре, конфликтуют с пешеходом. Затем один из них нападает на пешехода и распыляет газ из баллончика.

"Решается вопрос о принятии процессуального решения по факту нанесения телесный повреждений пешеходу", - заключили в ведомстве.