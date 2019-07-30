В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего с топором на офис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек возбуждено в отношении мужчины, напавшего с топором на сотрудников финансовой организации в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городского главка Следственного комитета.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") в отношении мужчины 1971 года рождения", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем во вторник в бизнес-центре на площади Конституции. По данным полиции, недовольный качеством оказанных ему услуг мужчина напал с топором на двух сотрудников организации. Согласно сведениям СК, один из них получил не менее четырех ударов, другой - как минимум, два. Потерпевшим была оказана своевременная медицинская помощь.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения и предъявлении ему обвинения.